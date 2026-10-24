Resultado del último sorteo de Sinuano Noche hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los chances más conocidos de la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Los participantes esperan cada sorteo para conocer el número ganador y comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado oficial.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los jugadores deben comparar las cifras publicadas con las que aparecen en su tiquete para comprobar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar después del sorteo, una vez el operador publique la información oficial.

¿Cuánto cuesta apostar en el Sinuano Noche?

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Las apuestas del Sinuano Noche pueden ir desde $500 hasta $25.000, según las condiciones del juego y la modalidad seleccionada. Antes de participar, se recomienda confirmar el valor con el vendedor autorizado y conservar el tiquete para verificar la combinación registrada.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

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Los participantes pueden elegir entre distintas modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que deseen acertar. Cada opción tiene condiciones específicas para determinar si la apuesta coincide con el resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del resultado.

se deben acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite apostar por una sola cifra, según las condiciones del juego.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota se incorporó para ofrecer una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador. Los participantes deben revisar el resultado de esta balota y comprobar cómo aplica a la apuesta registrada.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

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Quienes acierten su apuesta deben presentar los documentos requeridos para validar el tiquete y tramitar el pago. Los requisitos dependen del monto del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado y con la información legible. El trámite de pago por transferencia bancaria puede tardar aproximadamente ocho días hábiles, según las condiciones informadas para este proceso. Se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado.

¿Dónde jugar al Sinuano Noche?

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El Sinuano Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados en Colombia, especialmente en la región Caribe. Antes de realizar una apuesta, verifica que el establecimiento esté habilitado y conserva el tiquete para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.