Lotería de Boyacá: resultados premio mayor y secos sorteo sábado 21 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá de este sábado 21 de marzo de 2026 ya celebró su sorteo número 4616, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 21 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de marzo de 2026

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Quienes resulten ganadores de la Lotería de Boyacá deben tener en cuenta que el proceso de pago depende del valor del premio obtenido.

En el caso del premio mayor o de cualquier monto superior a los 10 millones de pesos, el pago se realiza sin excepción en las instalaciones oficiales de la entidad. Estas se encuentran ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.



Para quienes residen fuera de Tunja, la recomendación es acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde podrán recibir orientación sobre el proceso para reclamar el dinero.

Por otro lado, si el premio es menor a 10 millones de pesos, el cobro puede realizarse de manera más ágil en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o incluso a través de la página oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo que puede hacerse de forma tradicional o en línea.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción, teniendo en cuenta que normalmente cada billete se divide en cuatro partes. La compra se puede realizar a través de diferentes canales:



Vendedores autorizados: Son personas identificadas que ofrecen los billetes en las calles.

Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas como LottiRed y Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete esté en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras, y que corresponda a la fecha correcta del sorteo. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, elementos clave para participar.

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Finalmente, se recomienda conservar el billete en óptimas condiciones, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.