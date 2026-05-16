Lotería de Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

La Lotería del Cauca realizó este sábado 16 de mayo de 2026 el sorteo número 2611, una nueva edición que puso en juego un premio mayor de 8.000 millones de peso. De acuerdo con los resultados oficiales entregados por la entidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.



Premios secos de la Lotería del Cauca hoy

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, aumentando las posibilidades de ganar para los participantes.

Uno de los aspectos más destacados fue la entrega de 29 premios secos de 10 millones de pesos, lo que permitió una mayor distribución de ganancias entre jugadores de distintas regiones del país.



Recomendaciones para reclamar premios

La Lotería del Cauca recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Además, aconseja conservar el billete en buen estado, sin tachones ni alteraciones, y validar la autenticidad del premio para evitar inconvenientes durante el trámite.

Una de las loterías más tradicionales del país

La Lotería del Cauca se mantiene como una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia. Cada semana, miles de personas participan en sus sorteos con la expectativa de ganar premios millonarios y cambiar su situación económica.



Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos y decenas de premios secos entregados, el sorteo 2611 del 16 de mayo de 2026 volvió a consolidar a esta lotería entre las favoritas de los jugadores colombianos.