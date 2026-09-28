Lotería de Cundinamarca, resultados del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al sorteo 4822. En esta jornada, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX, con un premio de $10.000 millones, de acuerdo con la información suministrada para este sorteo.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, distribuidos en varias categorías:

Para verificar un posible premio, los jugadores deben comparar tanto el número como la serie de su billete con los resultados oficiales. También se recomienda revisar la imagen oficial correspondiente al sorteo 4821 antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora.



La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la lotería. Los billetes están disponibles mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en sus opciones de compra física como en los canales habilitados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para hacer efectivo el premio.

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Para realizar la reclamación es necesario presentar:



El billete original en perfecto estado.

en perfecto estado. El billete no debe tener alteraciones, deterioro o rayones .

. El documento de identidad del ganador.

Los premios de lotería están sujetos, cuando corresponda, a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio. Esta suma es retenida por la lotería responsable u operador autorizado al momento de realizar el pago.

Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde entonces, la entidad ha formado parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los archivos históricos de la Nación.

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¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios contempla un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios secos. Entre ellos están:



Mega Seco El Tunjo de Oro: $300 millones. Por fracción: $100 millones.

$300 millones. Por fracción: $100 millones. Seco La Guaca Secreta: $100 millones. Por fracción: $33.333.333.

$100 millones. Por fracción: $33.333.333. Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.

por fracción, $6.666.667. Quince secos de $10 millones: por fracción, $3.333.333.

por fracción, $3.333.333. Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Cabe señalar que existe una diferencia entre el plan de premios general y los resultados específicos suministrados para este sorteo, especialmente en el valor del premio mayor y la cantidad de premios secos. Por ello, para confirmar un premio, debe tomarse como referencia el resultado y la imagen oficial correspondientes al sorteo del 21 de septiembre de 2026.