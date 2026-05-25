Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó en la noche del lunes 25 de mayo de 2026 el sorteo número 4804, una de las loterías más tradicionales de Colombia y que cada semana reúne a miles de jugadores con la ilusión de ganar premios millonarios. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor del sorteo 4803 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos en varias categorías. Por esta razón, los participantes deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes.

La organización también publicó la imagen oficial del resultado del sorteo 4803 para facilitar la validación de los billetes ganadores y evitar errores al momento de consultar los números favorecidos.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.



Los resultados oficiales pueden seguirse a través de la transmisión en Facebook y demás canales autorizados por la entidad.

¿Dónde comprar billetes de la Lotería de Cundinamarca?

Los interesados pueden adquirir sus billetes mediante plataformas autorizadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, así como en los puntos físicos de venta habilitados en diferentes regiones del país.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para realizar el trámite es indispensable presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

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Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor de $6.000 millones, este tradicional juego ofrece múltiples categorías que amplían las posibilidades de ganar:

Premio Mayor: $6.000 millones.

Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300 millones.

Seco “La Guaca Secreta”: $100 millones.

Secos de $20 millones.

Secos de $10 millones.

Otras categorías de premios secos incluidas en el plan oficial de premios.

Cabe recordar que los premios de lotería en Colombia están sujetos a descuentos establecidos por la ley. En el caso de la Lotería de Cundinamarca, se aplica una retención del 17 % sobre el valor nominal del premio, descuento que es efectuado directamente por la entidad encargada del pago.