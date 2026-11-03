Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo 4827, que entregó un premio mayor de $10.000 millones. En esta jornada, el número ganador fue el XXXX, de la serie XXX, según los resultados suministrados por la entidad.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca de hoy 3 de noviembre de 2026

Además del premio principal, el sorteo contó con diferentes premios secos, cuyos valores oscilaron entre los $10 millones y los $500 millones. A continuación, se pueden consultar los números y las series ganadoras de cada categoría.

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El sorteo 4827 también dejó varios premios secos para los participantes. Estos fueron los resultados de las diferentes categorías:

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente los lunes a las 10:30 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.



Los interesados pueden seguir la transmisión a través de la página oficial de Facebook de la entidad. Los billetes también se comercializan mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en sus canales habilitados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos para cobrar el dinero. De acuerdo con la información suministrada, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días contados a partir de la fecha del sorteo.

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Para adelantar el procedimiento, se deben presentar los siguientes documentos:



Billete original: debe estar en perfecto estado, sin alteraciones, deterioros ni rayones que dificulten su validación.

debe estar en perfecto estado, sin alteraciones, deterioros ni rayones que dificulten su validación. Documento de identidad: el ganador debe presentar su identificación para realizar el trámite.

También es importante tener en cuenta que los premios están sujetos, cuando corresponda, a un impuesto del 17 % sobre su valor nominal, cuya retención se efectúa al momento del pago por parte de la lotería responsable o el operador autorizado.

Antes de iniciar la reclamación, se recomienda consultar con la entidad los requisitos y procedimientos vigentes.

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Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde entonces, la entidad ha formado parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los registros históricos de la Nación.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios general informado para la Lotería de Cundinamarca contempla un premio mayor de $6.000 millones, acompañado de diferentes categorías de premios secos:



Mega Seco El Tunjo de Oro : $300 millones; por fracción, $100 millones.

: $300 millones; por fracción, $100 millones. Seco La Guaca Secreta: $100 millones; por fracción, $33.333.333.

$100 millones; por fracción, $33.333.333. Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.

por fracción, $6.666.667. Quince secos de $10 millones : por fracción, $3.333.333.

: por fracción, $3.333.333. Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Sin embargo, estas cifras presentan diferencias frente a los resultados reportados para el sorteo 4827 del 3 de noviembre de 2026. Mientras el plan general establece un premio mayor de $6.000 millones, los resultados de esta jornada señalan un premio principal de $10.000 millones, además de variaciones en las categorías y cantidades de premios secos.

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Por esta razón, los participantes deben consultar los resultados específicos del sorteo 4826 y verificar la imagen oficial antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.