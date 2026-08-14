Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo número 4815, en el que los apostadores participaron por un premio mayor de $6.000 millones. El número ganador del premio mayor en el sorteo fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos

Además del premio mayor, los jugadores tuvieron la posibilidad de ganar diferentes premios secos. Por esta razón, se recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete.

La recomendación para los participantes es comparar estos resultados con el billete original y verificar tanto las cuatro cifras como la serie.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.



La transmisión puede seguirse a través de los canales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook.

Los billetes pueden adquirirse mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, así como en los puntos presenciales habilitados de esta última red.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio.

Para realizar el trámite deben presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

La Lotería de Cundinamarca tiene una historia de más de dos siglos. Su primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, lo que la convierte en una de las loterías más antiguas de Colombia.

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Finalmente, los premios de lotería están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, suma que es retenida por la entidad responsable al momento de efectuar el pago.