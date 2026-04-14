Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 14 de abril de 2026 su sorteo número 3149. El premio mayor de $10.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo y es el único válido para la verificación y pago de premios.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja - 14 de abril

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, presentando el billete original. Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples categorías:



¿Cómo verificar si un billete es ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, es fundamental comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. En la mayoría de los premios, la coincidencia debe ser exacta para poder reclamar.



Horario del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también se pueden consultar en su página web, redes sociales oficiales y líneas de atención.

¿Cuánto recibe el ganador del premio mayor?

Aunque el premio anunciado es de $10.000 millones, el valor final se reduce por descuentos legales:



17 % de impuesto a ganadores

20 % de retención en la fuente (según la DIAN)

Con estas deducciones, el monto neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.