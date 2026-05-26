Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 25 de mayo de 2026 su sorteo número 3155, una nueva oportunidad para miles de colombianos que participaron por uno de los premios más altos entre las loterías tradicionales del país. En esta edición, el premio mayor alcanzó los 7.000 millones de pesos y se lo llevó el ganador del número:

Resultados de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo entregó decenas de premios secos que aumentan las posibilidades de ganar para los apostadores. Estos fueron los números favorecidos:

La recomendación para los jugadores es verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete y compararlos con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar cualquier premio es indispensable presentar el billete o fracción original, en buen estado y sin alteraciones que impidan su validación.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores autorizados, distribuidores oficiales o directamente en las oficinas de la lotería. Para reclamar el premio mayor y los premios secos es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden hacerse efectivos a través de distribuidores autorizados o directamente ante la entidad. En cambio, el cobro del premio mayor debe realizarse exclusivamente en la sede de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Horario y consulta de resultados oficiales

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Los resultados también pueden consultarse a través de los canales oficiales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.



¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador de los $7.000 millones?

El ganador del premio mayor debe tener en cuenta que al valor anunciado se le aplican los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

Entre ellos se encuentra el impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a cerca de 1.190 millones de pesos, además de la retención en la fuente del 20 % calculada sobre la base gravable definida por 48 UVT, según la normativa vigente de la DIAN.

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Tras aplicar estos descuentos obligatorios, el monto neto que recibiría el ganador sería de aproximadamente 4.648 millones de pesos, valor que finalmente se consignaría en su cuenta bancaria.