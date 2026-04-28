Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 28 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 28 de abril de 2026 su sorteo número 3152, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta ocasión, el premio mayor de $10.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado oficial y único válido para la verificación y pago de premios.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo contó con una amplia estructura de premios secos, aumentando las posibilidades de ganar:



¿Cómo verificar si un billete es ganador?

Para confirmar si un billete fue premiado, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales. En la mayoría de los casos, ambos deben coincidir exactamente para poder reclamar el premio.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su dinero, presentando el billete original.



Horario del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también se publican en sus canales oficiales, como su página web y redes sociales, donde se recomienda verificarlos siempre para mayor seguridad.