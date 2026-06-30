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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 30 de junio de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 30 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 30 de junio de 2026 su sorteo número 3159, en el que miles de jugadores estuvieron atentos al número ganador del premio mayor y a los diferentes premios secos entregados durante la jornada.El premio principal de la noche quedó en manos del billete con el número 9289 de la serie 290, combinación que se convirtió en el resultado más esperado del sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cruz Roja - 30 de junio.png

Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entregó diferentes premios secos en varias categorías, ofreciendo más oportunidades de obtener premios para quienes participaron con billetes y fracciones.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja y dónde consultar los resultados?

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. y cuentan con transmisión en vivo a través de Canal Uno.Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales del sorteo por medio de los canales digitales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.De esta manera, los participantes pueden confirmar si sus billetes o fracciones fueron ganadores en el sorteo 3158 de la Lotería de la Cruz Roja.

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