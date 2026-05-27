Lotería de Manizales, resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 27 de mayo de 2026 el sorteo número 4957, una edición que entregó un premio mayor de 2.600 millones de pesos y que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país. El número ganador de esta jornada fue el XXXX de la serie XXX, resultado que rápidamente se convirtió en uno de los más consultados por quienes participaron en este tradicional juego de azar.

Premio secos de la Lotería de Manizales del 27 de mayo de 2026

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Sin embargo, durante semanas con días festivos, la fecha del sorteo puede modificarse y trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese tiempo, el premio prescribe y no podrá cobrarse.



Documentos necesarios para reclamar el premio

Billete original en buen estado y sin alteraciones

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT para premios mayores

Una de las loterías más tradicionales del país

Con cada nuevo sorteo, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más reconocidas y tradicionales de Colombia. Su amplio plan de premios y la posibilidad de acceder a importantes sumas de dinero mantienen el interés de miles de jugadores en cada edición.

Para quienes participaron en el sorteo 4956, es fundamental verificar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio obtenido.