Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de junio de 2026

La Lotería de Manizales realizó la noche del miércoles 3 de junio de 2026 su sorteo número 4958, en el que puso en juego un premio mayor de 2.600 millones de pesos. En esta oportunidad, el premio mayor cayó en el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías:

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 de la noche y las 11:00 p. m. No obstante, durante semanas con días festivos la programación puede modificarse y trasladarse al martes o al jueves, según lo establezca la organización.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios para reclamar el premio

Billete original en buen estado y sin alteraciones.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % de la cédula.

Certificado del RUT para premios de mayor cuantía.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

Con cada edición, la Lotería de Manizales mantiene su lugar entre las loterías más reconocidas del país. Su trayectoria, junto con un atractivo plan de premios, continúa despertando el interés de miles de jugadores que participan semanalmente con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

Para quienes adquirieron un billete en el sorteo 4958, es importante verificar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio obtenido.