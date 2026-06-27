Lotería de Medellín, resultado del viernes 26 de junio

Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número3656 serie 050.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Como es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.

2 secos de $1.000 millones

3503 – Serie 199

6346 – Serie 023

2 secos de $700 millones

4436 – Serie 289

9363 – Serie 146

2 secos de $500 millones

4539 – Serie 441

6258 – Serie 406

6 secos de $100 millones

1888 – Serie 435

2532 – Serie 396

3822 – Serie 248

6840 – Serie 266

7160 – Serie 372

9882 – Serie 235

7 secos de $50 millones

0301 – Serie 326

3432 – Serie 060

5800 – Serie 104

5864 – Serie 155

7803 – Serie 130

7815 – Serie 145

9586 – Serie 111

10 secos de $20 millones

1126 – Serie 410

1139 – Serie 429

1942 – Serie 406

2386 – Serie 229

3315 – Serie 222

3593 – Serie 410

4698 – Serie 142

6792 – Serie 465

7232 – Serie 296

7948 – Serie 366

15 secos de $10 millones

0973 – Serie 338

1037 – Serie 027

1998 – Serie 444

2048 – Serie 495

3351 – Serie 258

3642 – Serie 329

3921 – Serie 081

4431 – Serie 167

5369 – Serie 320

5711 – Serie 191

5939 – Serie 100

6144 – Serie 472

7954 – Serie 049

9074 – Serie 490

9605 – Serie 129

En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.

Resultados Lotería de Medellín

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.



Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.

La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.