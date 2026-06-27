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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultado del viernes 26 de junio

Lotería de Medellín, resultado del viernes 26 de junio

Consulte los resultados completos del sorteo 4837 de la Lotería de Medellín del 26 de junio de 2026.

Logotipo de la Lotería de Medellín, que entrega más de 10.000 millones de pesos en premios y juega los viernes en Colombia.
Logo Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número3656 serie 050.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Como es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.

2 secos de $1.000 millones

  • 3503 – Serie 199
  • 6346 – Serie 023

2 secos de $700 millones

  • 4436 – Serie 289
  • 9363 – Serie 146

2 secos de $500 millones

  • 4539 – Serie 441
  • 6258 – Serie 406

6 secos de $100 millones

  • 1888 – Serie 435
  • 2532 – Serie 396
  • 3822 – Serie 248
  • 6840 – Serie 266
  • 7160 – Serie 372
  • 9882 – Serie 235

7 secos de $50 millones

  • 0301 – Serie 326
  • 3432 – Serie 060
  • 5800 – Serie 104
  • 5864 – Serie 155
  • 7803 – Serie 130
  • 7815 – Serie 145
  • 9586 – Serie 111

10 secos de $20 millones

  • 1126 – Serie 410
  • 1139 – Serie 429
  • 1942 – Serie 406
  • 2386 – Serie 229
  • 3315 – Serie 222
  • 3593 – Serie 410
  • 4698 – Serie 142
  • 6792 – Serie 465
  • 7232 – Serie 296
  • 7948 – Serie 366

15 secos de $10 millones

  • 0973 – Serie 338
  • 1037 – Serie 027
  • 1998 – Serie 444
  • 2048 – Serie 495
  • 3351 – Serie 258
  • 3642 – Serie 329
  • 3921 – Serie 081
  • 4431 – Serie 167
  • 5369 – Serie 320
  • 5711 – Serie 191
  • 5939 – Serie 100
  • 6144 – Serie 472
  • 7954 – Serie 049
  • 9074 – Serie 490
  • 9605 – Serie 129

En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.

junio-26-loteria-medellin.jpg
Resultados Lotería de Medellín

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.

La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.

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