En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Logo de la Lotería de Medellín, resultados completos hoy
Conozca aquí los resultados completos de la Lotería de Medellín de hoy
Foto: Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo número 4848. De acuerdo con la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el 8929, serie 231.

Premio mayor de la Lotería de Medellín - 14 de agosto.png

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de los premios secos

Últimas noticias

Miloto hoy
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Imagen con los resultados de la Lotería de Risaralda
Resultados de las loterías

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para realizar el proceso correspondiente.

Los premios de menor cuantía y las aproximaciones pueden reclamarse a través de los distribuidores autorizados o loteros oficiales. Por su parte, los premios mayores y los secos de alto valor deben ser cobrados directamente ante la Lotería de Medellín o mediante las entidades bancarias autorizadas.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda a los jugadores verificar los números y series ganadoras en los canales oficiales de la Lotería de Medellín.

Publicidad

Relacionados

Lotería de Medellín

Loterías de hoy

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad