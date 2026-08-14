Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo número 4848. De acuerdo con la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el 8929, serie 231.

Resultados de los premios secos

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para realizar el proceso correspondiente.

Los premios de menor cuantía y las aproximaciones pueden reclamarse a través de los distribuidores autorizados o loteros oficiales. Por su parte, los premios mayores y los secos de alto valor deben ser cobrados directamente ante la Lotería de Medellín o mediante las entidades bancarias autorizadas.



Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda a los jugadores verificar los números y series ganadoras en los canales oficiales de la Lotería de Medellín.