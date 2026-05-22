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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4836 de la Lotería de Medellín del 22 de mayo de 2026. Conozca el número ganador del premio mayor y todos los secos.

Lotería de Medellín hoy
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Lotería de Medellín realizó el sorteo 4836 el viernes 22 de mayo de 2026, una edición que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia gracias a su atractivo plan de premios. En esta oportunidad, el premio mayor de $16.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, según informó oficialmente la entidad.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo entregó decenas de premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores que participaron en esta jornada.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Los ganadores deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan con los resultados oficiales del sorteo. Una vez confirmada la información, deberán acercarse a un punto autorizado o a la entidad bancaria indicada por la lotería para adelantar el proceso de reclamación.

Asimismo, es indispensable presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las más reconocidas del país por sus millonarios premios, la periodicidad de sus sorteos y la amplia distribución de billetes en todo el territorio nacional, factores que la mantienen entre las opciones favoritas de miles de jugadores colombianos.

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