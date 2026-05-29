Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

La Lotería de Medellín realizó el viernes 29 de mayo de 2026 su sorteo número 4837, una jornada que repartió millonarios premios entre los participantes de este tradicional juego de azar en Colombia. En esta ocasión, el premio mayor de $16.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, según confirmó oficialmente la entidad.

Premios secos de la Lotería de Medellín

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la lotería.

Una vez realizada la validación, el ganador deberá acercarse a un punto autorizado o a la entidad bancaria designada para adelantar el proceso de reclamación. Además, es obligatorio presentar el documento de identidad original para recibir cualquier premio.



La Lotería de Medellín se mantiene como una de las más importantes y reconocidas del país gracias a sus millonarios planes de premios, la frecuencia de sus sorteos y la amplia distribución de billetes en todo el territorio nacional, características que la convierten en una de las opciones favoritas de miles de jugadores colombianos.