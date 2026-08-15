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Baloto revancha último sorteo, resultado del último sorteo ayer sábado 15 de agosto de 2026

Conozca los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026 y cómo quedaron los acumulados para el próximo sorteo.

Imagen del logo oficial de baloto y revancha
Resultados de Baloto y Revancha
Foto: Baloto y Revancha
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este sábado 15 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.

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En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.

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Números ganadores del Baloto y Baloto Revancha

Estos son los resultados del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026.

Baloto

  • Números ganadores: en minutos
  • Super Balota: en minutos

Baloto Revancha

  • Números ganadores: en minutos
  • Super Balota: en minutos

¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?

Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.

En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.

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¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?

Para este sábado, 15 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.

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En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial del juego.

Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.

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