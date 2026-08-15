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Extra de Colombia, sorteo 15 de agosto de 2026: resultados, premio mayor y secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) entregó su premio mayor de 15.000 millones de pesos y un amplio plan de incentivos el 15 de agosto.

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Foto: Extra de Colombia/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) llevó a cabo su edición número 0021 el sábado, 15 de agosto de 2026. El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia fue el en minutos, correspondiente a la serie en minutos.

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Números ganadores de los premios secos principales

El plan de premios de la jornada incluyó múltiples sorteos secos de alta denominación. A continuación se detallan los números y series ganadoras de las principales categorías de la noche:

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Al comprar un billete del Extra de Colombia, es fundamental contrastar los números jugados con los documentos oficiales emitidos por las entidades organizadoras para garantizar la total transparencia del proceso. Revisar directamente el boletín de resultados oficiales permite validar de forma segura el número del premio mayor, las series y los premios secos o aproximaciones. A continuación la imagen oficial del sorteo.

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