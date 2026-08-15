En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 15 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2624

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 15 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2624

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2620 este sábado 15 de agosto de 2026. Miles de colombianos esperan llevarse el premio mayor.

Lotería del Cauca
Lotería del Cauca
Foto: Lotería del Cauca / ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 15 de agosto de 2026 su sorteo número 2624. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: en minutos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Últimas noticias

Logotipo de la Lotería de Boyacá con ilustración de una mujer junto a un canasto con billetes sobre un fondo blanco.
Resultados de las loterías

Resultados Lotería de Boyacá 15 de agosto de 2026: números ganadores, premio mayor y secos

Super Astro Luna.
Resultados de las loterías

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

¿Qué cayó la Lotería del Cauca?

La siguiente imagen contiene el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2624 de la Lotería del Cauca, realizado el 15 de agosto de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 15 de agosto de 2026.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Siga la transmisión del sorteo en VIVO de La Lotería del Cauca

Publicidad

Relacionados

Lotería del Cauca

Loterías de hoy

Resultado de loterías de hoy

Chances y Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad