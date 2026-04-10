Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

La Lotería de Risaralda dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado en la noche del viernes 10 de abril de 2026. Como es habitual, la jornada generó gran expectativa entre miles de jugadores en Colombia que seguían atentos el desenlace del premio mayor y las demás categorías.



Número ganador de la Lotería de Risaralda

El resultado más destacado de la noche fue el del Premio Mayor, que asciende a aproximadamente $2.333 millones. En esta ocasión, el número ganador fue: . Este resultado se convirtió en el principal protagonista del sorteo, marcando a un nuevo ganador dentro de una de las loterías más tradicionales del país.



Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías:



Cómo verificar los resultados

Para garantizar la transparencia del proceso, la Lotería de Risaralda publica la imagen oficial de cada sorteo, donde se pueden consultar todos los números ganadores con sus respectivas series. Esto permite a los jugadores comprobar de manera precisa si su billete resultó premiado en alguna de las categorías.



Una lotería tradicional del Eje Cafetero

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Risaralda reafirma su lugar como una de las más tradicionales del Eje Cafetero. Su amplio plan de premios y la expectativa semanal la mantienen como una opción destacada entre los juegos de azar en Colombia.

