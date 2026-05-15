Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

La Lotería de Risaralda volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 2948, llevado a cabo en la noche del viernes 15 de mayo de 2026. Según los resultados oficiales entregados por la entidad, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada.



Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Cómo verificar si un billete fue ganador

La entidad publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2948, donde los participantes pueden consultar todos los resultados detallados. Para confirmar un premio, es importante revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, ya que ambos deben coincidir con los resultados oficiales.

Además, quienes quieran revivir el sorteo completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, considerada una de las loterías tradicionales y más reconocidas del Eje Cafetero.