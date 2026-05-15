En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

Resultados oficiales de la Lotería del Risaralda del sorteo 2950 del 15 de mayo de 2026: número ganador del premio mayor, premios especiales y lista completa de secos publicados por la entidad.

La Lotería del Risaralda juega los viernes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La Lotería de Risaralda volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 2948, llevado a cabo en la noche del viernes 15 de mayo de 2026. Según los resultados oficiales entregados por la entidad, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Cómo verificar si un billete fue ganador

La entidad publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2948, donde los participantes pueden consultar todos los resultados detallados. Para confirmar un premio, es importante revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, ya que ambos deben coincidir con los resultados oficiales.

Además, quienes quieran revivir el sorteo completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, considerada una de las loterías tradicionales y más reconocidas del Eje Cafetero.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Risaralda

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad