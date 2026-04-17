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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

Resultados oficiales de la Lotería del Risaralda del sorteo 2946 del 17 de abril de 2026: número ganador del premio mayor, premios especiales y lista completa de secos publicados por la entidad.

Lotería de Risaralda hoy
Lotería de Risaralda
Foto: FX Image / Lotería de Risaralda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La Lotería de Risaralda dio a conocer los resultados oficiales de su sorteo más reciente, realizado en la noche del viernes 17 de abril de 2026. El resultado más importante de la noche fue el del premio mayor, que asciende a aproximadamente $2.333 millones. En esta oportunidad, el número ganador fue el XXXX de la serie XXX, de acuerdo con la información oficial publicada por la entidad.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos en distintas categorías:

La entidad también publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2946, donde los participantes pueden consultar todos los resultados. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete, verificando tanto el número como la serie, para confirmar si se encuentra entre los ganadores.

Quienes deseen revivir el sorteo completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la lotería, una de las más tradicionales del Eje Cafetero.

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