Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 27 de marzo de 2026

La Lotería de Risaralda dio a conocer los resultados oficiales de su sorteo más reciente, realizado en la noche del viernes 27 de marzo de 2026, una jornada que volvió a despertar expectativa entre miles de jugadores en Colombia.



Número ganador de la Lotería de Risaralda del 20 de marzo de 2026

En esta oportunidad, el Premio Mayor, que actualmente asciende a aproximadamente $2.333 millones, fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más importante de la noche y en el principal protagonista del sorteo.



Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la lotería también entregó varios premios secos en distintas categorías y montos.



Cómo verificar los resultados de la Lotería de Risaralda

Para mayor transparencia, la Lotería de Risaralda publica la imagen oficial del sorteo, donde se pueden consultar todos los números ganadores junto con sus respectivas series.

Esta información les permite a los jugadores revisar con precisión si su billete resultó favorecido en alguna de las categorías del plan de premios.

Una de las loterías más tradicionales del Eje Cafetero

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Risaralda mantiene su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia, gracias a su tradición, su atractivo plan de premios y la expectativa que genera cada semana entre los apostadores.

Importante: estos resultados corresponden únicamente al sorteo más reciente del viernes 27 de marzo de 2026. Para reclamar cualquier premio, se recomienda validar siempre la información a través de los canales oficiales de la lotería.