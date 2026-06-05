Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 5 de junio de 2026

La Lotería de Risaralda celebró su sorteo número 2951 la noche del viernes 5 de junio de 2026, entregando millonarios premios a varios apostadores en diferentes regiones del país. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de $2.333 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, una combinación que se convirtió en la gran protagonista de la jornada.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda distribuyó una importante bolsa de premios secos con montos entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a múltiples jugadores a través de categorías tradicionales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.

Millones de pesos entregados en premios

Con el desarrollo del sorteo 2951, la Lotería de Risaralda volvió a repartir una importante cantidad de dinero entre sus participantes. Además del premio mayor, los premios secos alcanzaron valores de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades de ganar para quienes adquirieron su billete.

¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comprobar si obtuvieron algún premio revisando cuidadosamente los datos de su billete. Para reclamar un premio, es indispensable que coincidan exactamente tanto el número como la serie con las combinaciones anunciadas por la lotería.



Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Risaralda continúa consolidándose como una de las más reconocidas del país gracias a sus sorteos semanales y a la amplia variedad de premios que ofrece. Los interesados en consultar el listado completo de ganadores o revivir la transmisión oficial del sorteo pueden hacerlo a través de los canales autorizados de la entidad.