Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

La Lotería de Santander celebró el sorteo 5065 en la noche del viernes, 10 de abril de 2026, una jornada que nuevamente captó la atención de miles de jugadores en todo el país. El evento se realizó a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través de Canal TRO desde Bucaramanga, garantizando transparencia en cada uno de los resultados.



Premio mayor de la Lotería de Santander

El resultado más esperado de la noche dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a su poseedor en el gran afortunado del sorteo 5064.



Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, el sorteo incluyó un amplio plan de premios secos distribuidos en diferentes categorías:



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Para iniciar el proceso de cobro, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Premios superiores a $3 millones



Deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y el pago correspondiente.

Premios menores a $3 millones



Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde se adquirió el billete.

Un sorteo tradicional en Colombia

La Lotería de Santander continúa consolidándose como una de las más tradicionales y consultadas en Colombia, gracias a su completo plan de premios y la expectativa que genera en cada sorteo. Como recomendación final, se sugiere verificar siempre el número y la serie del billete y contrastar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.