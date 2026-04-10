Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

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La Lotería de Santander celebró el sorteo 5065 en la noche del viernes, 10 de abril de 2026, una jornada que nuevamente captó la atención de miles de jugadores en todo el país. El evento se realizó a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través de Canal TRO desde Bucaramanga, garantizando transparencia en cada uno de los resultados.
El resultado más esperado de la noche dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX, una combinación que convirtió a su poseedor en el gran afortunado del sorteo 5064.
Además del premio mayor, el sorteo incluyó un amplio plan de premios secos distribuidos en diferentes categorías:
Para iniciar el proceso de cobro, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
Premios superiores a $3 millones
Premios menores a $3 millones
La Lotería de Santander continúa consolidándose como una de las más tradicionales y consultadas en Colombia, gracias a su completo plan de premios y la expectativa que genera en cada sorteo. Como recomendación final, se sugiere verificar siempre el número y la serie del billete y contrastar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.