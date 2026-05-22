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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

El sorteo 5068 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 22 de mayo de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5070 el viernes 22 de mayo de 2026, entregando un nuevo millonario en Colombia. Según la información oficial, el premio mayor de $6.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en la combinación más afortunada de la jornada.

Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio principal, el tradicional sorteo repartió una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a miles de jugadores que participaron en esta edición.

Resultados oficiales y cómo verificar el billete

Los resultados oficiales del sorteo fueron divulgados por la Lotería de Santander a través de sus canales autorizados, acompañados de una pieza gráfica con todas las combinaciones ganadoras.

El evento se realizó en Bucaramanga y contó con transmisión en vivo por el Canal TRO.La entidad recomienda a los participantes revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete y compararlos con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio dentro de las diferentes categorías habilitadas en el plan de premios.

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