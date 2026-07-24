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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

El sorteo 5078 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Resultados Lotería Santander
Lotería Santander
Foto: Lotería Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

La Lotería de Santander realizó en la noche del viernes 24 de julio de 2026 el sorteo 5078, en el que puso en juego un premio mayor de $6.500 millones, además de una amplia lista de premios secos para los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número 7045 de la serie 218.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5078

Recomendaciones para reclamar un premio

Antes de iniciar el proceso de reclamación, la Lotería de Santander recomienda verificar cuidadosamente el billete. Es indispensable confirmar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales y consultar el acta del sorteo a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, los premios deben reclamarse únicamente en los puntos de pago autorizados, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 31 de julio de 2026. En esa fecha, los jugadores volverán a competir por el premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios de este tradicional juego de azar.

Quienes deseen consultar nuevamente los resultados o revivir la transmisión del sorteo también podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.

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