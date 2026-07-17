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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de julio de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de julio de 2026

El sorteo 5077 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

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Lotería de Santander //
Fotos: Lotería de Santander - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo 5076 en la noche del viernes 17 de julio de 2026, entregando un premio mayor de $6.500 millones. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, billete despachado a Bucaramanga. A continuación, los resultados completos del sorteo.

Resultados de la Lotería de Santander sorteo 5077

¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Santander?

La entidad recomienda a los ganadores revisar cuidadosamente su billete antes de iniciar el proceso de reclamación. Para evitar inconvenientes, es importante:

  • Verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.
  • Reclamar los premios únicamente en los puntos de pago autorizados.
  • Consultar la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.
  • Confirmar los datos con el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se realizará el viernes 24 de julio de 2026, cuando miles de colombianos volverán a participar por el premio mayor de $6.500 millones y los diferentes premios secos que entrega este tradicional juego de azar.

Además, quienes deseen consultar nuevamente los resultados o revivir el sorteo podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.

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