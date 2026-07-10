Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026

La Lotería de Santander celebró el sorteo 5076 durante la noche del viernes 10 de julio de 2026, un evento que reunió a miles de apostadores en Colombia con la ilusión de llevarse alguno de los premios en juego. En esta edición, el premio mayor de $6.500 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5076

Además del premio principal, el sorteo distribuyó decenas de premios secos con valores entre $5 millones y $700 millones, ofreciendo múltiples oportunidades para los participantes.

Recomendaciones para verificar los resultados de la Lotería de Santander

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Para hacerlo de forma segura, es importante:



Verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.

Reclamar los premios únicamente en los puntos de pago autorizados.

Consultar la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.

Confirmar los datos con el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se realizará el viernes 10 de julio de 2026. Ese día, miles de jugadores volverán a participar por el premio mayor y los diferentes premios secos que entrega este tradicional juego de azar.

Quienes deseen ampliar la información también podrán consultar los resultados oficiales y revivir la transmisión completa del sorteo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.

