Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo 5075 durante la noche del viernes 3 de julio de 2026, una jornada que despertó gran expectativa entre los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor de $6.500 millones fue para el billete con el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5075

Además del premio principal, la entidad entregó decenas de premios secos que oscilaron entre $5 millones y $700 millones, ampliando las oportunidades para los participantes del tradicional juego de azar.

Recomendaciones para verificar los resultados

La Lotería de Santander recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus billetes antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. Para evitar inconvenientes, es importante:



Verificar que el número y la serie del billete coincidan con los resultados oficiales.

Acudir únicamente a los puntos de pago autorizados.

Consultar los resultados a través de los canales oficiales de la lotería.

Revisar el acta oficial del sorteo para confirmar la información definitiva.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 10 de julio de 2026, cuando nuevamente miles de colombianos tendrán la oportunidad de participar por millonarios premios.



Quienes deseen conocer más detalles también podrán consultar los resultados y revivir la transmisión del sorteo a través de los canales oficiales de la entidad.