Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo sábado 28 de marzo de 2026

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2604 la noche de hoy sábado 28 de marzo de 2026, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca hoy, sábado 28 de marzo de 2026

Acontinuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos

Recuerde que en la siguiente imagen puede verificar cada uno de los secos, en caso de que su billete haya resultado premiado:



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que resulten ganadoras en el sorteo de la Lotería del Cauca deben seguir algunos pasos para poder recibir su premio de manera formal y segura. El proceso varía según el monto obtenido y el tipo de premio.



Quienes obtengan el Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la entidad con el billete o las fracciones ganadoras. Allí deberán presentar el Registro Único Tributario (RUT), una certificación de su cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. En la oficina se realiza la verificación de autenticidad del billete y se levanta un acta para iniciar el proceso de pago correspondiente.

En el caso de las aproximaciones, los ganadores pueden reclamarlas directamente con el lotero que les vendió el billete. Allí es posible recibir el dinero del premio o, si así lo desean, cambiar las fracciones ganadoras por nuevos billetes para participar nuevamente en futuros sorteos.

Si el premio supera los $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar su RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), además de una copia de su cédula de ciudadanía al momento de reclamar el dinero.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se realiza todos los sábados a las 11:00 de la noche y se transmite por Canal Uno.

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El próximo sorteo está programado para el sábado 04 de abril de 2026. Comprar el billete con anticipación es clave para participar y tener la oportunidad de ganar uno de los premios del tradicional juego de azar del departamento del Cauca.