Lotería del Huila resultados del martes 19 de mayo de 2026

La Lotería del Huila realiza este martes 19 de mayo de 2026 su sorteo número xxxx, una nueva jornada en la que miles de colombianos esperan quedarse con alguno de los premios millonarios que entrega este tradicional juego de azar. En esta edición, el premio mayor asciende a 2.000 millones de pesos.

Premio mayor de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes 19 de mayo de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones al nuevo ganador de los 2.000 millones de pesos.

La Lotería del Huila es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país. Su historia se remonta a 1924 y, al igual que otras loterías colombianas, tiene como objetivo recaudar recursos destinados al sector salud.



Ganadores de los secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo dejó varios ganadores en los premios secos. A continuación, se presentan los números favorecidos para que cada jugador revise su billete y confirme si obtuvo alguno de estos premios.

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(PONER LISTA DE LOS SECOS)

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. Comparar el billete con esta referencia oficial permitirá verificar correctamente si hubo algún premio.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

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Participar en la Lotería del Huila es sencillo. Los interesados deben adquirir su billete en un punto autorizado de PagaTodo, donde encontrarán distintas opciones de números y series.

Después de elegir el billete o la fracción de preferencia, es importante conservar el documento en buen estado para poder consultar los resultados y reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

Quienes no resulten favorecidos con el premio principal todavía tienen la posibilidad de ganar a través de los premios secos extraordinarios. Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente el billete y verificar tanto el número como la serie con los resultados oficiales publicados tras el sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila juega todos los martes a las 11:00 de la noche, ofreciendo premios por el mayor, los secos y las aproximaciones.

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Para reclamar cualquier premio, el ganador debe presentar el documento de juego dentro del plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo. Después de ese tiempo, el derecho al cobro prescribe, por lo que se recomienda revisar los resultados de manera oportuna.Ay amoo