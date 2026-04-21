Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

La Lotería del Huila llevó a cabo su sorteo número 4752 el martes 21 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor de $2.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a su poseedor en el gran ganador de la noche

Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples categorías que ampliaron las oportunidades de ganar.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es un proceso sencillo. Los interesados pueden adquirir su billete completo o en fracciones en puntos de venta autorizados, especialmente a través de la red PagaTodo, donde se ofrecen distintas combinaciones de números y series.Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este documento es el único respaldo válido para reclamar premios.

¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

Este sorteo se realiza todos los martes a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales en Colombia. Finalmente, los ganadores deben tener en cuenta que disponen de un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Por ello, se recomienda verificar los resultados oficiales y adelantar el proceso de cobro dentro del tiempo establecido.