Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 26 de mayo de 2026 su sorteo número 4757, una jornada en la que miles de colombianos participaron con la ilusión de obtener alguno de los premios millonarios que entrega este tradicional juego de azar. De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del premio mayor fue el

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo dejó múltiples ganadores en las diferentes categorías de premios secos. Estos fueron los números favorecidos:

La entidad también publicó la imagen oficial del sorteo 4757, una herramienta útil para que los jugadores comparen su billete y verifiquen correctamente los resultados.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción en puntos autorizados de PagaTodo. Allí pueden escoger entre diferentes combinaciones de números y series disponibles para cada sorteo. Una vez realizada la compra, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que será el documento necesario para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

Aunque el premio mayor es el más esperado, los participantes también pueden obtener ganancias mediante los premios secos y otras categorías incluidas dentro del plan de premios. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete frente a los resultados oficiales.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p. m., ofreciendo premios por el mayor, los secos y las aproximaciones.Los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Una vez vencido ese plazo, el derecho al cobro prescribe, por lo que es importante consultar los resultados y verificar los billetes oportunamente.

