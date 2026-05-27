Lotería del Meta, resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

La Lotería del Meta volvió a repartir millonarios en Colombia durante la noche del miércoles 27 de mayo de 2025, fecha en la que se celebró el sorteo número 3230. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Meta

¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, es necesario revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Meta. Este proceso es clave para poder iniciar correctamente cualquier reclamación del premio.

Las autoridades también recomiendan consultar únicamente canales oficiales para evitar errores, información falsa o confusiones entre los jugadores.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados y droguerías en diferentes zonas del país. Asimismo, existen plataformas digitales que permiten realizar la compra en línea de manera rápida y segura, entre ellas Lottired, LotiColombia y Paga Todo.

La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Más allá de entregar premios millonarios, la Lotería del Meta también cumple una importante función social. Parte de los recursos obtenidos con la venta de billetes se destina al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.De esta manera, cada sorteo no solo representa una oportunidad para ganar dinero, sino también un aporte al desarrollo de programas y servicios de salud que benefician a miles de colombianos.