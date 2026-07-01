Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de julio de 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos con millonarios premios para los jugadores en Colombia. En el sorteo número 3305, realizado el miércoles 1 de julio de 2026, el gran ganador de la noche fue el billete con el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de la lotería.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3305

Estos fueron los números ganadores de los premios secos entregados durante el sorteo del 1 de julio de 2026:

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para saber si un billete resultó premiado, los jugadores deben comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

Esta revisión es fundamental para confirmar la validez del premio y adelantar el proceso de reclamación correspondiente. También se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería del Meta para evitar posibles errores o información falsa.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta están disponibles en puntos autorizados en diferentes lugares del país, como establecimientos comerciales, tiendas, supermercados y droguerías.

Además, los jugadores pueden adquirir sus billetes a través de plataformas digitales autorizadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que ofrecen una alternativa rápida y segura para participar en cada sorteo.

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La Lotería del Meta y su aporte a la salud

La Lotería del Meta no solo entrega premios a sus jugadores, sino que también cumple una función social importante en el departamento. Los recursos obtenidos por la venta de billetes son destinados al fortalecimiento del sistema de salud y al apoyo de programas que benefician a la comunidad.

De esta manera, cada sorteo representa una oportunidad para quienes buscan ganar un premio y, al mismo tiempo, contribuye al financiamiento de proyectos enfocados en mejorar el bienestar de miles de colombianos.