Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La Lotería del Meta volvió a entregar millonarios durante la noche del miércoles 20 de mayo de 2025, cuando se realizó el sorteo número 3299. En esta oportunidad, el premio mayor cayó en el número XXXX de la serie XXX, una combinación que se convirtió en la más buscada por miles de jugadores en Colombia.



Premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio principal, el tradicional sorteo distribuyó más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a apostadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y Barranquilla, consolidando así el alcance nacional de esta lotería.



¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, es importante revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Meta. Esta validación es fundamental para iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente canales oficiales y evitar información no verificada que pueda generar errores o confusiones entre los jugadores.

¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados y droguerías en diferentes regiones del país. También existen plataformas digitales que permiten comprar en línea de forma rápida y segura, entre ellas Lottired, LotiColombia y Paga Todo.



La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta también cumple una función social importante. Parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

De esta manera, cada sorteo no solo representa una oportunidad para ganar dinero, sino también un aporte al desarrollo de programas y servicios de salud que benefician a miles de colombianos.