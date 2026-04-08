Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

La Lotería del Meta volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 8 de abril de 2025, cuando se realizó el sorteo número 3293. Como ocurre cada semana, la expectativa estuvo puesta en el premio mayor y en la amplia lista de premios secos que entrega este tradicional juego de azar.



Premio mayor de la Lotería del Meta del 8 de abril de 2025

El premio mayor de la noche fue para el número XXXX de la serie XXX. Con esta combinación, el poseedor del billete ganador se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país al quedarse con uno de los premios más destacados de esta reconocida lotería regional.



Premios secos de la Lotería del Meta – sorteo 3293

Además del premio principal, la Lotería del Meta entregó más de $7.200 millones en premios secos, distribuidos en varias categorías. Los billetes favorecidos fueron reportados en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá, reflejando el alcance nacional de este sorteo.



Verifique solo con el resultado oficial

Al momento de revisar un billete, lo más importante es confirmar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con el listado oficial del sorteo. Esa validación es clave para determinar si el apostador obtuvo algún premio y para avanzar con el proceso de reclamación correspondiente.

Por eso, siempre se recomienda contrastar la información únicamente con los canales oficiales de la Lotería del Meta, evitando cadenas, capturas o publicaciones no verificadas.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en diferentes puntos de venta autorizados del país, entre ellos tiendas, droguerías y supermercados. También existen opciones digitales que permiten hacer la compra de manera práctica y segura sin salir de casa.

Entre las plataformas disponibles se encuentran:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas alternativas han facilitado el acceso al sorteo para miles de jugadores en distintas ciudades y municipios de Colombia.

Una lotería que también apoya a la salud

Más allá de la posibilidad de ganar un premio millonario, la Lotería del Meta también cumple una función social importante. Parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.



De esta manera, cada sorteo no solo representa una oportunidad para transformar la vida de los ganadores, sino también una forma de respaldar programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos.