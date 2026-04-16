Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 16 de abril de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo número 3008, llevado a cabo en la noche del jueves 16 de abril de 2026. El premio mayor de $2.000 millones, uno de los más atractivos dentro de esta tradicional lotería, tuvo el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más destacada de la jornada.



Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes:



Resultados oficiales y verificación

Los resultados de la Lotería del Quindío deben verificarse exclusivamente a través de los canales oficiales autorizados y sus transmisiones en vivo. Este paso es clave para confirmar cualquier premio, validando tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que únicamente los resultados publicados por medios oficiales son válidos para iniciar el proceso de reclamación.

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real cada resultado y mantener viva la expectativa semana a semana.