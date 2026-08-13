Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería del Tolima realizó este jueves, 13 de agosto de 2026, el sorteo 4181 tras ser aplazado el lunes por el terremoto. En esta edición, el premio mayor de $3.000 millones fue para el número XXXX, de la serie XXX. Los jugadores deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes para confirmar si resultaron favorecidos.

Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4181

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en categorías como Casa Para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Estos fueron los principales resultados:

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Tolima?

Para comprobar si un billete fue premiado en el sorteo 4181, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Si ambos datos coinciden con alguno de los premios anunciados, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos por la Lotería del Tolima.



Se recomienda conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales de la entidad antes de realizar cualquier trámite, con el fin de conocer la documentación requerida y el procedimiento para reclamar el premio.