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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de julio de 2026

Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de julio de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4180 de la Lotería del Tolima, realizado este lunes, en el que estuvo en juego un premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos.

Resultado Lotería del Tolima
Lotería del Tolima
Foto: Lotería del Tolima
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

La Lotería del Tolima realizó el lunes 27 de julio de 2026 el sorteo 4180, en el que miles de jugadores esperaban conocer si su billete estaba entre los ganadores. En esta edición, el premio mayor de $3.000 millones quedó en manos del número 3805 de la serie 002.

Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4180

Además del premio mayor, la lotería entregó varios premios secos en diferentes categorías. Los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete para verificar si hacen parte de la lista oficial de ganadores.

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Tolima?

Para comprobar si un billete fue premiado en el sorteo 4179, es indispensable comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Si ambos datos coinciden con alguno de los premios anunciados, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación siguiendo los requisitos y plazos establecidos por la Lotería del Tolima.

Antes de reclamar el premio, es recomendable conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales de la entidad para conocer la documentación necesaria y el procedimiento correspondiente.

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