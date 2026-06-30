Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 30 de junio de 2026

La Lotería del Tolima realizó el martes 30 de junio de 2026 su sorteo número 4175, una jornada que mantuvo atentos a miles de jugadores en distintas zonas del país. En esta edición, el premio mayor, de $3.000 millones, quedó en manos del billete con el número 5678 de la serie 273, convirtiéndose en el gran ganador de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en varias categorías. Los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para confirmar si resultaron ganadores.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Los sorteos de la Lotería del Tolima se realizan normalmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. Sin embargo, cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo se aplaza para el martes siguiente, conservando el mismo horario.

Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo por el canal P&C de Ibagué y a través de las plataformas digitales oficiales de la entidad, como su página de Facebook.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Los ganadores deben presentar el billete o la fracción premiada, ya sea en formato físico o digital, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue adquirido el número ganador.

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Los premios obtenidos por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en los puntos autorizados.

Para premios inferiores a $5 millones, el ganador debe completar sus datos personales en la parte posterior del billete y presentar una copia de su documento de identidad.

En el caso de premios superiores a $5 millones, se deben presentar documentos adicionales como el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT actualizado y una certificación bancaria. Estos pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria.

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Antes de iniciar cualquier trámite, los jugadores deben verificar que el número y la serie de su billete coincidan con los resultados oficiales del sorteo 4174 para confirmar si hacen parte de los premios entregados.