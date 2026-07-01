Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de julio de 2026

La Lotería del Valle volvió a llenar de emoción a miles de apostadores en Colombia con su sorteo número 4855, realizado el miércoles 1 de julio de 2026. El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $9.000 millones.

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, el sorteo entregó atractivos premios secos en diferentes categorías:

Recomendación: verifique siempre su billete comparando número y serie. El listado oficial de ganadores está disponible en los canales oficiales de la Lotería del Valle.

¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m. y la transmisión se puede seguir en vivo a través de Telepacífico. El proceso se realiza con baloteras electroneumáticas, garantizando transparencia y precisión en cada resultado.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar su premio.



Premios menores a $20 millones: se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales.

se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales. Premios superiores a $20 millones: deben reclamarse en la sede principal (Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca).

Documentos requeridos:



Billete original firmado con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para montos superiores a $20 millones, también se exige certificación de autenticidad del proveedor impresor.

La Lotería del Valle, un símbolo de esperanza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle se mantiene como un referente de ilusión y oportunidades en Colombia. Cada miércoles, miles de personas ponen a prueba su suerte con la esperanza de alcanzar el premio que puede cambiarles la vida.