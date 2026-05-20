Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 20 de mayo de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4849. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada entre quienes participaron en este tradicional juego de azar.



Premios secos de la Lotería del Valle – 20 de mayo de 2026

Además del premio principal, el plan de premios incluyó varias categorías de secos millonarios, ampliando las oportunidades de ganar para los apostadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para reclamar cualquiera de los premios es indispensable que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para validar el acierto y autorizar el pago correspondiente.

Los resultados corresponden oficialmente al sorteo 4849 realizado el 20 de mayo de 2026. Las autoridades recomendaron a los jugadores consultar únicamente los canales oficiales de la lotería para verificar premios o iniciar el proceso de reclamación.

También se aconseja conservar el billete en buen estado, debido a que este documento es el único válido para hacer efectiva la entrega del premio.