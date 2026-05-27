Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

La Lotería del Valle volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más consultados en Colombia durante la noche del miércoles 27 de mayo de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4850. El premio mayor de la jornada quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que rápidamente se convirtió en una de las más buscadas por los apostadores que participaron en este tradicional sorteo.

Premios secos de la Lotería del Valle

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para reclamar cualquiera de los premios entregados en el sorteo, es obligatorio que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son necesarios para validar el acierto y autorizar el pago correspondiente.

Las autoridades recordaron a los jugadores consultar únicamente los canales oficiales de la lotería para verificar los resultados y adelantar cualquier proceso de reclamación. Además, recomendaron conservar el billete en buen estado, debido a que este documento es el único válido para hacer efectiva la entrega del premio.



Los resultados corresponden oficialmente al sorteo 4850 de la Lotería del Valle realizado el miércoles 27 de mayo de 2026.