Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4846. En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada.



Premios secos de la Lotería del Valle – sorteo 4846

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó varias categorías de premios secos, aumentando las posibilidades de ganar entre los participantes.

Para reclamar cualquiera de los premios es indispensable que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para validar el acierto y autorizar el pago correspondiente.



Recomendaciones para reclamar premios

Los resultados corresponden oficialmente al sorteo 4846 realizado el 6 de mayo de 2026. Para verificar premios o iniciar el proceso de reclamación, la recomendación para los jugadores es consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle.

También es importante conservar el billete en buen estado, debido a que este documento es el único válido para hacer efectiva la entrega del premio.