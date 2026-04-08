Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

La Lotería del Valle realizó en la noche del miércoles 8 de abril de 2026 su sorteo número 4842, una jornada que volvió a despertar el interés de miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, una de las bolsas más llamativas entre las loterías tradicionales del país.



Premio mayor de la Lotería del Valle del 8 de abril de 2026

El premio mayor de $9.000 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX. Quien tenga el billete con esa combinación exacta se convierte en el ganador principal de esta edición del sorteo.



Premios secos de la Lotería del Valle sorteo 4842

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería del Valle incluyó varias categorías de premios secos, repartidos así:

Es importante recordar que para confirmar cualquier premio se debe revisar con atención tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para validar un acierto.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente con el lotero que vendió el billete ganador.

Cuando el premio supera los $20 millones, el proceso debe hacerse directamente en la sede principal de la entidad, ubicada en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se adelanta el proceso oficial de verificación, validación y pago, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.



Requisitos para cobrar un premio

Para reclamar un premio de la Lotería del Valle, el ganador debe cumplir con este proceso:



Verificar el número y la serie en el listado oficial.

en el listado oficial. Firmar el billete e incluir número de cédula y huella.

e incluir número de cédula y huella. Entregar copia del billete , documento de identidad y certificación bancaria .

, documento de identidad y . Permitir la revisión de las medidas de seguridad y de la tira de control del billete.

y de la del billete. Si el premio supera los $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una vez completada la revisión y validada la información, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.



¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. El sorteo se realiza mediante baloteras electroneumáticas, un sistema diseñado para brindar mayor seguridad y transparencia.

Además, la transmisión se puede seguir en vivo por Telepacífico, lo que permite a los jugadores conocer los resultados oficiales en tiempo real.



Recomendación final para los jugadores

Los resultados publicados corresponden exclusivamente al sorteo 4841 del 25 de marzo de 2026. Para cualquier proceso de pago o validación, siempre se recomienda confirmar la información en los canales oficiales de la Lotería del Valle y conservar el billete en buen estado hasta finalizar el trámite de reclamación.