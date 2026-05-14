Loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto: resultados del 14 de mayo de 2026

El jueves 7 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2845

El gran protagonista de la noche fue el número: 8220 de la serie 333, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 14 de mayo de 2026 no se llevó a cabo. A través de un comunicado, la Lotería informó las razones por las que no se realizó el sorteo.

La Lotería del Quindío E.I.C.E. informa a la opinión pública, medios de comunicación, distribuidores, concesionarios, loteros y clientes en general que, en ejercicio de su deber de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos, ha decidido suspender temporalmente el cronograma de sorteos programados. Durante 59 años, la Lotería del Quindío ha sido símbolo de tradición, confianza y compromiso social. En los últimos dos años, hemos transferido más de $30 mil millones al sistema de salud y entregado premios por más de $23 mil millones a nuestros apostadores, cumpliendo con nuestra misión de generar bienestar para los quindianos informaron.

MiLoto, ganadores sorteo 14 de mayo

Durante el sorteo 536, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 11 - 20 - 28 - 29 -25



Resultados ColorLoto del 14 de mayo de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 7 de mayo arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 1 (blanco) - 3 (blanco) - 4 (azul) - 3 (rojo) - 5 (azul) - 7 (rojo).