Loterías de Cundinamarca y Tolima: resultados del último sorteo hoy 24 de marzo de 2026

Este martes, 24 de marzo de 2026, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Cundinamarca, y Tolima. Miles de personas en todo el país estuvieron pendientes de los resultados, con la esperanza de que la suerte les sonriera en esta ocasión. ¿Será usted uno de los afortunados ganadores?

Le invitamos a conocer los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima, junto con su respectivo número de serie. Revise con atención y verifique si esta vez su boleto es el ganador.



Ganadores de Lotería de Cundinamarca:

La Lotería de Cundinamarca dejó como número ganador de su último sorteo el número el 2746 de la serie 183.



Número ganador Lotería del Tolima

El sorteo 4161 realizado este martes, 24 de marzo de 2026, tuvo como número ganador del premio mayor el número 8595 de la serie 238.